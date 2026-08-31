Pathé beleeft beste maand ooit door populaire films en hitte

Pathé had met 1,75 miljoen bezoekers in augustus de beste maand ooit. De bioscoopketen trok in Nederland niet eerder zoveel bezoekers in een maand, maakten ze maandag bekend. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de populariteit van The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day.

Hiermee verbreekt de zomermaand het record van augustus 2019 met 7 procent. Juli 2019 staat nu op de derde plek met 1,72 miljoen bezoekers. 2019 was mede door de live-actionversie van The Lion King het all-time recordjaar voor de bioscoopsector.

The Odyssey is in Nederland alleen bij Pathé en Kinepolis in IMAX-formaat te zien. Het epos van regisseur Christopher Nolan had half augustus in Nederland al een miljoen bioscoopbezoekers naar de zalen getrokken. Spider-Man: Brand New Day wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengsten aller tijden, verwacht The Hollywood Reporter.

Naast de populariteit van de films van Christopher Nolan en Destin Daniel Cretton deze zomer, zorgde volgens Pathé ook de hitte voor een toename in bezoekersaantallen, omdat mensen verkoeling zochten.

De bioscoopketen verwacht een succesvol jaar, ook door de aankomende films The Hunger Games: Sunrise On The Reaping, Avengers: Doomsday, Dune: Part Three en Jumanji 3. Ze hopen het succes van de zomer door te trekken in de laatste maanden van het jaar.