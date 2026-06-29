Nasrah Habiballah tweede gast in Zomergasten

Nasrah Habiballah is te gast in het komende seizoen van het VPRO-programma Zomergasten. De voormalige NOS-correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden is na Peter Pannekoek de tweede gast die wordt aangekondigd voor de laatste reeks van het interviewprogramma.

"Er is geen programma op de Nederlandse televisie waar je als gast zo veel tijd en ruimte krijgt en ook zo de diepte in kan gaan als bij Zomergasten", zegt Habiballah. "Dat maakt het zo'n ongelooflijk bijzonder programma en het voelt echt als een enorme eer dat ik er te gast mag zijn. Vooral ook omdat we dit mooie programma straks moeten gaan missen."

In het drie uur durende programma interviewt Janine Abbring gasten aan de hand van tv-, online- en filmfragmenten. De laatste reeks van Zomergasten is vanaf 26 juli elke zondagavond te zien op NPO 2.