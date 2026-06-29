Stikstofuitstoot door mest net iets onder nieuw plafond

DEN HAAG (ANP) - In Nederland werd vorig jaar 2 procent minder stikstof uitgestoten door veehouders dan een jaar eerder. Met bijna 440 miljoen kilo kwam de uitstoot net iets onder het nieuwe stikstofplafond voor 2025 uit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Het plafond werd in 2024 verlaagd na afspraken met de Europese Commissie over de afbouw van de mestproductie.

De afname was zichtbaar in alle sectoren van de veeteelt. De grootste bijdrage kwam van de rund- en melkveehouderij, waar de stikstofuitscheiding door mest met meer dan 6 miljoen kilo terugliep ten opzichte van 2024. Na de afschaffing van het melkquotum in 2015 groeide de melkveestapel eerst, maar door maatregelen om die te verkleinen en door stikstofarmer veevoer neemt de uitstoot al enkele jaren af.

Bij varkens daalde de stikstofuitscheiding met zo'n 2 miljoen kilo en ook pluimvee produceerde minder stikstof. Volgens het CBS komt dat vooral doordat er minder dieren werden gehouden. Ook de uitstoot van mest van ander vee, zoals schapen, geiten en paarden, nam af.

Nieuw plafond

De totale fosfaatuitscheiding lag vorig jaar 4 procent lager dan een jaar eerder, maar bleef met bijna 142 miljoen kilo nog boven het nieuwe plafond van 135 miljoen kilo. Vooral de melkvee-, varkens- en pluimveesector produceerden minder fosfaat, onder meer door kleinere veestapels en fosfaatarmer voer.

Sinds 2015 is de stikstofuitstoot van de hele veestapel gedaald met bijna 12 procent. De uitscheiding van fosfaat is in die periode afgenomen met meer dan 21 procent.