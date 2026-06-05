De Duitse actrice Nastassja Kinski heeft op Instagram haar volgers bedankt voor hun steun na het besluit van regisseur Wim Wenders zijn film Falsche Bewegung uit 1975 voorlopig terug te trekken. De 65-jarige Kinski vertelde in een interview met de Duitse krant Süddeutsche Zeitung dat ze jarenlang had geprobeerd een scène uit de film te laten verwijderen waarin ze op 13-jarige leeftijd met ontbloot bovenlichaam is te zien.

"Het was niet makkelijk, maar het was hoog tijd om dit moment in mijn allereerste film aan te kaarten", schreef de actrice op Instagram. Volgens haar werden haar bezwaren jarenlang genegeerd. "Ik ben heel lang stil geweest, geduldig, dacht dat er een eerlijk gesprek zou komen met mijn regisseur Wim Wenders, maar hij nam me niet serieus", aldus de actrice.

Wenders maakte woensdag bekend dat de film uit alle distributiekanalen wordt verwijderd. Volgens de 80-jarige regisseur hadden Kinski's bezwaren destijds serieuzer genomen moeten worden. "Daarvoor bied ik je mijn excuses aan, Nastassja, zonder voorbehoud", schreef hij in een verklaring.