LONDEN (ANP/BELGA) - Andrew Robertson zet zijn loopbaan voort bij Tottenham Hotspur. Dat hebben de Spurs gemeld. De 32-jarige verdediger, die met Schotland deelneemt aan het WK, komt transfervrij over van Liverpool. In Londen wordt hij ploeggenoot van Xavi Simons en Micky van de Ven.

Robertson nam na negen jaar afscheid bij Liverpool, waar hij sinds de zomer van 2017 speelde. Robertson groeide in Liverpool uit tot clubicoon en won onder meer de Champions League (2019), twee Premier League-titels (2020 en 2025), de FA Cup (2022) en twee League Cups (2022 en 2024).

Robertson is de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen die Tottenham heeft aangekondigd. De club eindigde dit jaar als zeventiende in de Premier League en wist pas op de laatste speeldag handhaving veilig te stellen. De ploeg uit Noord-Londen zal volgend seizoen niet deelnemen aan Europese competities.