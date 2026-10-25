Natasha Bedingfield wil een 'tijdloze klassieker' maken

Natasha Bedingfield is ervan overtuigd dat ze haar beste nummers nog niet heeft geschreven. De 44-jarige Britse zangeres hoopt ooit nog een tijdloze klassieker uit te brengen, vertelt ze in een interview met The Guardian. "Mijn doel is om mijn Purple Rain te schrijven", zegt ze, verwijzend naar de hit van Prince.

Bedingfield maakt zich geen zorgen over haar leeftijd. "Artiesten als Tina Turner beleefden hun grote doorbraak toen ze net zo oud waren als ik nu. Dat vind ik zo inspirerend, want vrouwen worden zo vaak afgeschreven zodra ze een bepaalde leeftijd bereiken."

Ook vertelt de zangeres, bekend van hits als Unwritten, These Words en Pocketful of Sunshine, dat ze nog altijd veel plezier haalt uit het maken van muziek. "Zelfs op mijn verjaardag zit ik liever in een opnamestudio, nummers te maken en helemaal los te gaan over een drievoudige woordspeling, dan op een feestje. Ik denk niet dat dat ooit verandert."