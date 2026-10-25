Doelpuntenmaker Til ziet PSV laatste weken te veel kansen missen

EINDHOVEN (ANP) - Guus Til zag PSV ook in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (1-1) veel kansen missen. "Ik maak me pas zorgen als we geen mogelijkheden meer krijgen", zei de aanvallende middenvelder van de titelhouder. "Laten we het erop houden dat het even niet meezit."

Til maakte de openingstreffer van PSV tegen Feyenoord, net als woensdag tegen FC Porto. Maar PSV miste voor rust zonder de afwezige Ricardo Pepi, Alassane Pléa en Sam Lammers zeker vier grote mogelijkheden op een tweede treffer. "Als je alles bij elkaar optelt, dan hadden wij meer verdiend", zei Til in de perskamer van het Philips Stadion. "We hadden het betere van het spel."

Feyenoord blijft door het gelijkspel koploper van de Eredivisie, met een voorsprong van 4 punten op PSV. "Maar ik vind nog steeds dat we de beste ploeg van de competitie hebben", zei Til. "Gelukkig is het seizoen ook nog lang."