Natasja Froger en Wijnand Speelman voltooien Tour du ALS

Natasja Froger en Wijnand Speelman hebben donderdag met succes de Mont Ventoux in Frankrijk bedwongen tijdens de veertiende editie van goededoelenactie Tour du ALS. Froger deed dat wandelend, terwijl de 3FM-dj rennend naar boven ging.

"De combinatie van de hitte en het continue klimmen maakte het allesbehalve makkelijk, maar we weten waar we het voor doen", zegt Speelman, die net als Froger ambassadeur is van Stichting ALS Nederland.

Voor Froger was deze editie "extra bijzonder en emotioneel", stelt ze. "Vorig jaar verloor ik een dierbare vriendin aan ALS. Vandaag beklom ik samen met haar man, familie en vrienden de Mont Ventoux. Het voelde alsof Monique de hele weg met ons meeliep. Extra bijzonder was dat mijn kleindochter Charlie en haar vriend Dean er ook bij waren. Onderweg hebben we veel steun aan elkaar gehad."

In totaal deden donderdag 878 deelnemers mee. De voorlopige eindopbrengst bedraagt ruim 2 miljoen euro.