Mogelijke sequel Grinch-film met Jim Carrey op komst

Het lijkt erop dat er na meer dan een kwart eeuw een vervolg komt op de kerstfilm How the Grinch Stole Christmas. Universal en Imagine Entertainment werken aan een tweede deel, meldt The Hollywood Reporter.

Jim Carrey is in gesprek om opnieuw in de huid te kruipen van The Grinch, een groen verbitterd wezen dat Kerstmis haat en het feest probeert te verpesten door de cadeaus van de bewoners van Whoville te stelen. Ron Howard neemt naar alle waarschijnlijkheid opnieuw de regie voor zijn rekening en ook Brian Grazer lijkt terug te keren als producent.

Het script voor het nog titelloze vervolg wordt geschreven door Alec Berg, Jeff Schaffer en David Mandel. Het drietal werkte eerder samen aan de Dr. Seuss-verfilming The Cat in the Hat uit 2003, met Mike Myers in de hoofdrol.

Make-up

Het verhaal over The Grinch stamt oorspronkelijk uit 1957 en werd eveneens bedacht door Dr. Seuss. De filmadaptatie uit 2000 met Carrey in de hoofdrol werd destijds de bestbezochte film van het jaar in de Verenigde Staten en is nog steeds razend populair. Rond de feestdagen is het steevast een van de meest bekeken kerstfilms op streamingdiensten.

Carrey zei enkele jaren geleden al dat hij openstond voor een terugkeer als The Grinch, maar wel op één voorwaarde: hij wil niet meer urenlang in de make-up. Het aanbrengen van de protheses was volgens de acteur "een extreem ondraaglijk proces".