René Froger hoopt dat hij volgend jaar bij De Toppers op het podium kan staan. Dat heeft zijn vrouw Natasja verteld aan RTL Boulevard. De zanger lijdt aan een auto-immuunziekte en heeft zijn werk tijdelijk neergelegd.

"Dat hoopt hij natuurlijk heel erg en daar werkt hij heel hard aan", verklaart ze over de optredens van De Toppers in 2027. "Ik durf niet te vroeg te juichen, maar hij krijgt langzaam meer kracht, laat ik het zo zeggen. Dus hij hoopt natuurlijk heel erg dat hij erbij staat."

De Toppers staan jaarlijks met een concertreeks in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Volgens RTL Boulevard wordt het vrijdag duidelijk wat de nieuwe samenstelling is van De Toppers na het vertrek van Gerard Joling. Vorige maand werd duidelijk dat Joling na ruim twee decennia stopt bij de gelegenheidsformatie. Tino Martin is een van de zangers die veel genoemd wordt als mogelijke opvolger van Joling.