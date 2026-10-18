NAZA-regisseurs vertellen Twan Huys over bedreigingen

Regisseurs Yuval Abraham en Rachel Szor van de veelbesproken Gaza-documentaire NAZA kunnen vanwege bedreigingen nog steeds niet terugkeren naar Israël. Dat vertelden de filmmakers zondag in een interview met Twan Huys in het actualiteitenprogramma Buitenhof. Ze spraken onder meer over de agressieve reacties die ze naar aanleiding van de film hebben ontvangen.

De regisseurs gingen voor de documentaire in gesprek met 24 Israëlische soldaten en medewerkers van de inlichtingendienst over het optreden van het Israëlische leger in Gaza. De geïnterviewden stellen dat Israël doelbewust burgers als doelwit kiest tijdens de oorlog in Gaza. De titel NAZA betekent 'nevenschade', wat verwijst naar de Gazaanse burgerslachtoffers die vallen bij aanvallen op vermeende Hamas-strijders. Sinds de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023 zijn in de oorlog in Gaza al meer dan 74.000 Gazanen omgekomen.

De twee Israëlische filmmakers zeiden dat ze een felle reactie van de regering hadden verwacht, maar niet dat deze zo agressief zou zijn. De Israëlische premier Netanyahu dreigde de makers te vervolgen voor smaad en laster. Ook wilde hij het staatsburgerschap van de filmmakers afpakken.

Thuis

"We zijn nog niet teruggegaan. We zijn in Londen, dus we zijn niet echt ondergedoken, maar konden ook nog niet terug vanwege de doodsbedreigingen die we kregen", vertelden ze aan Huys.

"We willen terug. Het is ons thuis", benadrukt Abraham. Hij zegt te hopen dat de Israëlische samenleving uiteindelijk zal erkennen dat ze de film niet "uit haat tegen Israëliërs hebben gemaakt". Volgens de regisseurs komt de documentaire voort uit een gevoel van verantwoordelijkheid tegenover de Palestijnen en de mensheid.

NAZA heeft in Nederland inmiddels meer dan 40.000 bezoekers getrokken en trekt ook in de rest van Europa vele volle zalen. De film ging in première op het Filmfestival van Venetië en won daar een speciale juryprijs.