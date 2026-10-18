Koning en koningin feliciteren baanwielrenners met wereldtitels

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de Nederlandse baanwielrenners gefeliciteerd met hun prestaties op de wereldkampioenschappen in Shanghai. Het koningshuis spreekt op sociale media van "ongekende prestaties van Nederland bij het WK Baanwielrennen in Shanghai".

Nederland won vijf keer goud, een keer zilver en een keer brons. Harry Lavreysen werd wereldkampioen op de onderdelen sprint en keirin, en bemachtigde ook een derde gouden medaille tijdens de teamsprint, samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland.

Laatstgenoemde was daarnaast de beste op de kilometer tijdrit, die Lavreysen aan zich voorbij liet gaan. Lorena Wiebes won bij de vrouwen goud op de scratch, Hetty van de Wouw en Sofie van Rooijen wonnen respectievelijk zilver en brons tijdens de kilometer tijdrit.

Nederland eindigde als tweede in de medaillespiegel. De koning en koningin richten hun felicitaties vooral op de Nederlandse wereldkampioenen: "Van harte gefeliciteerd met het prolongeren van jullie wereldtitels!", schrijft het koningshuis.