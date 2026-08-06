Een vrouw heeft Ne-Yo aangeklaagd omdat zij zou zijn aangevallen door de hond van de zanger, meldt entertainmentwebsite TMZ. Het vermeende incident zou vorig jaar juli hebben plaatsgevonden, toen de vrouw een pakketje bij het huis van de zanger bezorgde.

De vrouw stelt dat de vermeende hondenaanval heeft geleid tot "ernstig lichamelijk letsel" en "emotioneel leed". De vrouw is van mening dat Ne-Yo aansprakelijk is voor haar verwondingen en wil de medische kosten en een schadevergoeding op hem verhalen.

Eerder dit jaar was er ook een soortgelijke zaak tegen zanger Chris Brown. Een jury bepaalde dat Brown bijna 13 miljoen dollar moest betalen aan een vrouw die door zijn hond werd aangevallen.