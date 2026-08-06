Koning Felipe is in de strijd om de Copa del Rey de koppositie van het klassement na drie races kwijtgeraakt. Waar de Spaanse vorst met zijn team het klassement na twee wedstrijden nog aanvoerde, is hij na drie races een plekje gezakt.

De Hispania, het jacht waarop Felipe meevaart, eindigde in de race van woensdag als vijfde en staat nu tweede achter de Vudu van de Italiaanse schipper Mauro Gestri. De koning deelt de tweede plaats met het Zwitserse jacht Kilara II. De achterstand op de nieuwe koploper in de zogeheten ORC 0-klasse bedraagt slechts twee punten.

Donderdagmiddag gaat het zeilevenement verder, maar dan wel zonder Felipe aan het roer van de Hispania. De Spaanse koning reist af naar Colombia voor de beëdiging van de nieuwe president, die vrijdag plaatsvindt.