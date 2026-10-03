Nederland maakt geen onderdeel meer uit van de zogenoemde Reference Group van het Eurovisie Songfestival. Doordat Nederland vorig jaar niet meedeed, verloor het ook zijn stoel in het internationale bestuur van het evenement, bevestigt de European Broadcasting Union (EBU) aan het ANP.

Het Nederlandse delegatiehoofd Claudia van der Pas werd vorig jaar voor een termijn van twee jaar gekozen als lid van de Reference Group, die namens alle omroepen toezicht houdt op het songfestival. Ondanks dat AVROTROS zich in december terugtrok, mocht ze blijven zitten. Volgens de EBU kreeg ze voor het afgelopen songfestivalseizoen een wildcard. Die verliep afgelopen zomer.

"Claudia werd als vertegenwoordiger van de delegatieleiders gekozen", legt een woordvoerder van EBU uit. "Die zetels zijn echter bedoeld voor delegatieleiders die hun functie actief uitoefenen. De Reference Group heeft besloten Claudia van een gekozen positie naar een wildcardpositie te verplaatsen. Daardoor kon ze betrokken blijven bij de Reference Group."

Hervorming

De referentiegroep bestaat uit onder anderen enkele delegatiehoofden en uitvoerend producenten van de huidige en laatste twee edities. Opvallend genoeg is de Spaanse Ana María Bordas sinds vorig jaar namens de Spaanse omroep RTVE voorzitter van het bestuur. Spanje boycotte het songfestival afgelopen jaar ook en lijkt dat volgend jaar weer te doen. Volgens de EBU blijft zij desondanks het bestuur voorzitten. "Haar huidige termijn loopt tot juni 2027", aldus de woordvoerder.

Of de referentiegroep na de zomer van 2027 nog bestaat, is niet duidelijk. De EBU is achter de schermen bezig met hervormingen om een nieuw comité op te richten dat de referentiegroep zal vervangen.

Het is nog niet duidelijk of de NPO voor het komende songfestival een beroep doet op Van der Pas, die in 2025 voor het eerst de Nederlandse delegatie leidde in Basel. "Daar kan ik nog niets over zeggen", laat ze desgevraagd weten. "Maar ik sta er wel voor open, absoluut." De NPO is momenteel bezig met het samenstellen van een team van experts dat de komende inzending gaat verzorgen.