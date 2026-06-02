De nieuwe film Downtown van regisseur Michiel van Erp opent dit jaar het Nederlands Film Festival 2026. Dat heeft de organisatie van het festival bekendgemaakt.

De film speelt zich af in Amsterdam en volgt drie vrienden die zich in de jaren tachtig onderdompelen in het uitgaansleven, totdat de aidsepidemie hun levens ingrijpend verandert. Ruim dertig jaar later ontmoeten de vrienden elkaar opnieuw tijdens de coronapandemie. In de film spelen onder anderen Yorick van Wageningen, Hans Kesting, Roeland Fernhout, Daniel Cornelissen, Sebastián Mrkvicka en Thor Braun. Het scenario is geschreven door Frank Houtappels.

De openingsavond van het festival vindt plaats op 25 september in de Stadsschouwburg Utrecht. Diezelfde avond wordt Downtown ook vertoond in bioscopen en filmtheaters elders in Nederland. De film gaat op 1 oktober landelijk in première.

De 46e editie van het Nederlands Film Festival duurt van 25 september tot en met 2 oktober.