CARDIFF (ANP) - Verdediger Derrick Luckassen is op het laatste moment toegevoegd aan de WK-selectie van Ghana. De 30-jarige geboren Amsterdammer was niet opgenomen in de voorselectie, maar is na een blessure vlak voor de deadline opgenomen in de definitieve groep van 26 spelers. Alexander Djiku van Spartak Moskou raakte afgelopen weekend geblesseerd op de training.

Bondscoach Carlos Queiroz zou zijn selectie eigenlijk eerder op de maandag bekendmaken, maar had door blessuregevallen meer tijd nodig. Luckassen, voormalig speler van AZ en PSV, debuteerde in maart voor Ghana. De verdediger van het Cypriotische Pafos is de broer van Oranje-international Brian Brobbey.

Van voormalig Ajax-speler Mohammed Kudus was al bekend dat hij het WK met Ghana zou missen door een blessure. De ploeg van de Portugees Queiroz (73) begint het WK op 17 juni tegen Panama. Later volgen groepswedstrijden tegen Engeland en Kroatië.