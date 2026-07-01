Topmodel Rianne van Rompaey is binnenkort te zien in de internationale speelfilm Forty Love, het speelfilmdebuut van de Franse modefotograaf Pierre-Ange Carlotti. Dat heeft haar agentschap Copper en Co woensdag gemeld. De romantische dramafilm speelt zich af in de wereld van het professionele tennis en moet eind 2026 in première gaan. In de film zijn ook Catherine Deneuve en Romeo Beckham, de zoon van Victoria en David Beckham, te zien.

Forty Love betekent een weerzien tussen Van Rompaey en Carlotti, die al eerder samenwerkten in de modewereld aan editorials voor Purple Magazine. Van Rompaey bouwt gestaag aan een internationale acteercarrière. In 2027 is zij naast acteur Marwan Kenzari te zien in de nieuwe Netflix-serie De Stilte.

Voordat zij haar focus verlegde naar acteren, was Van Rompaey het gezicht van internationale campagnes voor modehuizen als Chanel, Louis Vuitton, Valentino, Chloé, Alexander McQueen en Michael Kors. De Nederlandse actrice sierde de covers van Vogue en vele andere toonaangevende modetitels. Afgelopen periode maakte Van Rompaey bewust de keuze om haar zorgvuldig opgebouwde carrière als model op een lager pitje te zetten en zich te concentreren op een acteercarrière.