Nederlandse cameraman Theo Bierkens wint grote Duitse tv-prijs

De Nederlandse cameraman Theo Bierkens heeft een Deutsche Fernsehpreis in de wacht gesleept. Bierkens ontving het beeldje, dat ook wel de Duitse Emmy wordt genoemd, voor zijn werk aan de tv-film Sturm Kommt Auf. Het is de tweede maal dat de 71-jarige Nederlander de prestigieuze Duitse onderscheiding in de wacht sleept.

De ZDF-productie is een historisch drama over de opkomst van het fascisme, gebaseerd op het verhaal van een schoenmaker. Bierkens draaide met regisseur Matti Geschonneck eerder de film Die Wannseekonferenz, over de bijeenkomst waar de nazi's bespraken hoe ze de Endlösung konden realiseren, het plan om zoveel mogelijk Joden te vermoorden.

Bierkens kreeg het beeldje ook al in 2003, toen voor de Duitse televisiedrama's Der Anwalt und sein Gast en Himmelreich auf Erden. Eerder won onder meer Rudi Carrell een Deutsche Fernsehpreis, voor zijn volledige Duitse oeuvre. Bierkens kreeg al diverse prijzen in Duitsland. Zo won hij in 2007 ook de Deutsche Kamerapreis, voor zijn werk aan de speelfilm Der Liebeswunsch.

De cameraman werkt veel in Duitsland. In Nederland was hij onder meer verantwoordelijk voor films als Filmpje!, De Ontdekking van de Hemel, De Dominee en De Helleveeg.