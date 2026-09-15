Nabestaande van gedode IKON-journalisten: zaak afgerond

Het cassatieberoep van de drie militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op de IKON-journalisten in El Salvador is verworpen, meldt een nabestaande van een van de vermoorde journalisten. De advocaat die de nabestaanden bijstaat, heeft hen maandagavond laten weten dat de gevangenisstraffen van dertig jaar voor de moorden daarmee definitief zijn.

Vorig jaar werden de drie militaire kopstukken veroordeeld voor de moord in 1982. Het gaat om oud-minister van Defensie Guillermo García, oud-directeur Francisco Antonio Morán van een speciale politiedienst en ex-kolonel Mario Reyes Mena. Zij besloten de uitspraak aan te vechten, maar hun cassatieberoep is maandag afgewezen, aldus de advocaat van de nabestaanden in een verklaring.

Nabestaande Sonja ter Laag laat weten "ontzettend opgelucht" te zijn. "We kunnen het nu eindelijk definitief afsluiten."

Journalisten Jan Kuiper, Hans ter Laag, Koos Koster en Joop Willemsen van de inmiddels opgeheven omroep IKON liepen tijdens een verslag van de burgeroorlog in een hinderlaag en werden gedood.