De film The Smell of Apples van regisseur John Trengove heeft vrijdagavond zijn wereldpremière beleefd op het filmfestival van Toronto. Het gaat om een coproductie van Zuid-Afrika, Nederland en Chili waar Nederlandse makers aan hebben meegewerkt. Het drama is mede geproduceerd door Frank Hoeve, de cameraman is Lennert Hillege en het geluidsdesign is verzorgd door Vincent Sinceretti.

The Smell of Apples is de verfilming van het gelijknamige boek over een 11-jarige witte jongen in Zuid-Afrika die zich gedurende een zomer in de jaren zeventig de gruwelen van het apartheidsregime gaat realiseren. De film draait in Toronto in het Platform-programma, de belangrijkste selectie. Producent Hoeve was bij de vertoning aanwezig.

"De film verkent de vraag hoe een ideologie van rassensegregatie wordt overgedragen van de ene op de andere generatie", stelt de Nederlander in een toelichting in de persmap. "Ik vind het knap hoe dit verhaal ons confronteert met een grimmig verleden, zonder dat het onderwerp simpeler wordt gemaakt dan het is. De film stelt de vraag hoe een gewoon gezin kan leven in zo'n systeem van onderdrukking, en er dus ook medeplichtig aan wordt."

Hoeve zegt dat hij het belangrijk vindt dat hij als Nederlander dit verhaal kan vertellen. "De historische banden tussen Nederland en Zuid-Afrika zijn complex en diepgeworteld, en de geschiedenis van de apartheid is voor ons geen verre geschiedenis. Het maakt deel uit van ons gedeelde, ingewikkelde verleden." Het is nog niet bekend wanneer The Smell of Apples in de Nederlandse bioscopen te zien is.