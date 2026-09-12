Nicolaas Veul is voor een nieuw seizoen van de documentairereeks 100 dagen aan de slag gegaan in de gehandicaptenzorg. Het was misschien wel zijn zwaarste serie tot nu toe, zegt de presentator en documentairemaker tegen het ANP.

Veul liep stage op een zorgpark waar mensen wonen met een ernstige verstandelijke beperking. "Ik krijg voor 100 dagen veel berichtjes van mensen met het verzoek om ergens te kijken en de gehandicaptenzorg was een van de meest genoemde stages in mijn DM, zowel door families als werknemers. Dat komt omdat het een wereld is die we niet goed in de smiezen hebben", legt hij uit.

"We weten natuurlijk dat er gehandicapten zijn, maar we denken door de series die we op tv zien dan vaak aan het syndroom van Down en dat het leven toch heel vrolijk kan zijn. Maar dat beeld is niet compleet", gaat Veul verder. Hij voelde uit de vele reacties "een enorme noodzaak dat dit zichtbaar wordt". In de serie, die vanaf woensdag op NPO 3 te zien is, gaan kijkers zien wat het betekent om zorg te verlenen aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking. "Hoe leuk het is, hoe bijzonder het is en ook hoe tragisch het soms kan zijn. Het is een wereld die je heel erg confronteert met het leven en met het lot."

Bescheiden

Verbinding maken met die levens doet ook iets met jezelf, stelt Veul. "Vooral in deze maatschappij, waar we echt verslaafd zijn aan controle, waar we willen dat het leven zo maakbaar mogelijk is, word je heel erg met beide voeten op de grond gezet. Het leven doet in wezen wat het wil. Het noodlot kan zomaar aankloppen en hoe ga je daar dan mee om? Ik denk dat de kijkervaring heel leerzaam is; het maakt ook bescheiden."

Veul liep voor eerdere reeksen onder meer stage in het onderwijs, de psychiatrie en de jeugdzorg, maar deze serie was het meest confronterend. "Mijn fout tijdens deze stage was dat ik de verhalen te veel binnen liet komen. Het zal je leven maar zijn. Ik ben zelf vader van een jong kind en daardoor grepen sommige dingen me aan. Het grijpt me nog steeds aan."