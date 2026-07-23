Nederlandse IMAX-zalen draaien The Odyssey 'zeker tot september'

De film The Odyssey van regisseur Christopher Nolan is naar verwachting minimaal tot september in Nederland in IMAX-zalen te zien. Dat meldt bioscoopketen Pathé, dat zeven van de tien zalen bezit waar de succesfilm op IMAX-formaat draait. Op dit moment kunnen fans bij Pathé tickets kopen voor IMAX-vertoningen tot en met 12 augustus: "De verkoop gaat heel hard."

Ook na die datum blijft The Odyssey nog een paar weken te zien bij Pathé. "Al zal dat dan in combinatie zijn met andere films zoals The End of Oak Street, The Dog Stars en een concertregistratie van GHOST", aldus een zegsman van Pathé over de drie films die dan ook in de IMAX-zalen draaien. Een woordvoerder van Kinepolis, die drie IMAX-zalen in Nederland exploiteert, laat weten dat de periode dat The Odyssey te zien is "afhangt van de vraag vanuit de bezoekers".

The Odyssey gaat over de reis van tien jaar die de Griekse legerleider Odysseus maakte voordat hij weer thuis was. De hoofdrollen worden gespeeld door Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway. De tien Nederlandse IMAX-zalen in Pathé en Kinepolis zijn doorlopend uitverkocht.

Ook reizen veel Nederlanders naar Brussel, waar de film niet alleen op IMAX, maar ook op 70 millimeterformaat te zien is. Deze vertoningen zijn tot "einde zomer vrijwel uitverkocht", meldt Kinepolis. Regisseur Christopher Nolan nam The Odyssey volledig op met IMAX-camera's, een unicum in de filmhistorie. In reguliere IMAX-zalen wordt de film echter digitaal vertoond. Kinepolis Brussel is een van de weinige zalen die 70mm-films ook analoog kan vertonen, dus 'ouderwets' vanaf een filmrol.