Management Sophie Straat reageert niet op onderzoek en klachten

Het management van Sophie Straat gaat niet reageren op de klachten die bij het bureau Discriminatie.nl en het Openbaar Ministerie (OM) over de zangeres zijn binnengekomen. De woordvoerder van Sophie Straat verwijst naar een post op Instagram die de zangeres een week geleden over de kwestie heeft geplaatst. In dit bericht zei Straat dat zij "een golf van seksistische, antisemitische haatberichten en doodsbedreigingen" had gehad.

Het bureau Discriminatie.nl liet donderdag weten "vele honderden klachten" te hebben ontvangen over het optreden van Straat op het festival Best Kept Secret. Ook het Openbaar Ministerie in West-Brabant laat weten aangiftes te hebben ontvangen over het concert, dat een maand geleden plaatsvond. De zangeres vroeg op Best Kept Secret of "alle witte mannen" tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren.

Ook in België ontving antidiscriminatiebureau Unia tientallen klachten na een soortgelijke oproep van Straat tijdens een optreden in Gent. Maar deze klachten werden donderdag niet-ontvankelijk verklaard door het bureau, omdat er volgens het bureau geen sprake zou zijn van discriminatie.