Nederlandse Maria achtste op Junior Eurovisie Songfestival

De Nederlandse Maria is zaterdag achtste geworden tijdens het Junior Eurovisie Songfestival op Malta. De Armeense Naré werd met haar liedje Boo! uitgeroepen tot winnaar van de internationale liedjeswedstrijd.

De 10-jarige Maria mocht de finale openen met haar nummer Stronger Together. Ze kreeg in totaal 126 punten, waarvan 71 van de vakjury's en 55 van de publieksstemmen. De winnaar behaalde 202 punten.

De finale werd gepresenteerd door oud-winnaars Gaia Cauchi en Destiny. Tijdens de uitzending traden onder anderen DARA uit Bulgarije op met Bangaranga, het winnende nummer van het Eurovisie Songfestival van dit jaar, en de Franse zangeres Lou Deleuze, die vorig jaar het Junior Eurovisie Songfestival won.

In totaal deden zestien landen mee aan de wedstrijd.