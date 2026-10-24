Máxima en Alexia dansen op feest tijdens ADE

Koningin Máxima en prinses Alexia hebben zaterdag een feest bezocht tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is hoe de twee dansen in het publiek.

Volgens NH Nieuws waren Máxima en Alexia aanwezig bij een feest van dj Tonno Disko in Zaandam. Op de beelden is onder meer te zien hoe Alexia danst, terwijl haar moeder haar filmt met haar telefoon.

De 31e editie van ADE vindt plaats van 21 tot en met 25 oktober met honderden feesten op verschillende locaties in Amsterdam.