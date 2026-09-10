Vijf Nederlandse Netflix-series worden toegevoegd aan het audiovisuele archief van Beeld & Geluid. Dat hebben de streamingdienst en het museum in Hilversum donderdag bekendgemaakt. Het gaat om Amsterdam Empire, Haantjes, Dirty Lines en Yolanthe. Het is de eerste keer dat Nederlandse titels van een internationale streamer onderdeel worden van het archief.

"Met deze toevoeging blijven deze Nederlandse verhalen bewaard en toegankelijk voor toekomstige generaties", aldus Netflix. Dit initiatief bouwt voort op een eerder initiatief waarbij Netflix en Beeld & Geluid samenwerkten, namelijk het ontwikkelen van lesmateriaal rond de serie Adolescence. Dit pakket stellen beide partijen beschikbaar aan scholen om tieners te leren over de invloed van media en over groepsdruk onder jongeren.

Dat de vijf series nu in het archief van Beeld & Geluid zitten, betekent overigens niet dat ze online via Beeld & Geluid te zien zijn. De series zijn wel beschikbaar voor historici en andere onderzoekers om bij Beeld & Geluid te bekijken.

Meer streamingdiensten

"Het is een bijzondere mijlpaal dat we voor het eerst commerciële Nederlandse series van een streamingdienst als Netflix kunnen opnemen in ons nationale media-archief", zegt directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer van Beeld & Geluid.

"Series vormen een belangrijk onderdeel van onze hedendaagse cultuur. Door samen te werken met Netflix zorgen we ervoor dat deze verhalen bewaard blijven voor de toekomst." Het is de bedoeling van het museum om ook Nederlandse series van andere streamingdiensten aan het archief toe te voegen.