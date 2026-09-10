Robbert van den Bergh en Naidjim Severina hebben beiden een persoonlijke twist aan hun rollen in de nieuwe musical Titanique gegeven, vertellen ze in een interview met ANP. "Ik denk dat ik hierin misschien wel het meest van mezelf kan laten zien", zei Van den Bergh voordat de musical woensdag voor het eerst werd opgevoerd.

Titanique is een parodie op het bekende Titanic-verhaal, met zangeres Céline Dion (Renée van Wegberg) als verteller. "Er zit heel veel plezier in", aldus Severina. "Ik kan niet wachten om de ijsberg te zijn." Severina speelt zowel de rol van Ketelbinkie, een matroos en het manusje van alles, als die van de geduchte ijsberg. De ijsberg verandert vervolgens in Tina Turner. "Die drie zijn allemaal queer. Dat heb ik besloten. Ze zitten op dat spectrum; de ene is wat vrouwelijker, de ander wat stoerder."

Van den Bergh speelt Ruth, de moeder van hoofdpersonage Rose. Ondanks het feit dat Titanique een parodie is, wil Van den Bergh zijn rol wel oprecht spelen. "Dat ik haar speel als man van 1.90 meter, is natuurlijk al komisch", aldus de acteur. "Maar ik vond Ruth altijd al een van de meest toffe karakters uit de film. Dat ijzige, dat ingesnoerde en dat gecontroleerde. Maar ondertussen kookt dat mens van binnen."

'Aparte show'

In tegenstelling tot Van den Bergh had Severina de show nog niet gezien. Hij was zelfs "afgeschrikt" door de film, omdat hij pas 6 jaar was toen hij die voor het eerst zag. "Toen had ik eventjes een bootfobie", aldus Severina. "Maar het is wel echt leuk om een keer de bad girl te spelen. De ijsberg is wel echt de antagonist."

Severina voelde "een gezonde spanning" voor de voorstellingen, die woensdag van start gingen. "Het is wel een aparte show, dus je vraagt je af: hoe gaat dit vallen? Maar het is wat het is. Er zitten grapjes en verwijzingen in voor heel veel verschillende generaties."

'Schaterlachend'

Op verschillende momenten in de show mogen de acteurs improviseren, waaronder Van den Bergh. "Ik heb een vrij grote monoloog in de voorstelling. Die ik grotendeels ook zelf heb geschreven. Dat was mijn improvisatiestuk, dus dat is wel iets waar ik heel trots op ben."

Ook Van den Bergh is "heel benieuwd" naar de reacties uit het publiek. "We hadden een dag waarop de dames van de financiële afdeling kwamen kijken. Die zaten er schaterlachend bij." Volgens hem is het wel handig als iemand de film al heeft gezien. "Maar uiteindelijk weet iedereen dat het schip gaat zinken."