Nederlandse speelfilm Al Baraneya in première op Festival Venetië

De Nederlands-Egyptische speelfilm Al Baraneya beleeft zijn wereldpremière begin september op het Filmfestival van Venetië. Het speelfilmdebuut van regisseur Ashgan El-Hamus wordt vertoond in de Giornate degli Autori-sectie van het festival, een selectie van innovatieve films van nieuwe makers. De film kan de publieksprijs van deze selectie in de wacht slepen. De makers zijn in Venetië aanwezig voor de wereldpremière.

Al Baraneya gaat over de zwangere Amal die samen met haar familie in een dorpje aan de rand van Caïro woont. Het leven van het gezin wordt opgeschud als een ontwikkelaar aanbiedt om hun land te kopen. Bovendien komt nicht Rania uit Caïro langs, die met haar verhalen over het stadsleven indruk maakt op Amal.

El-Hamus schreef het scenario samen met Roelof-Jan Minneboo. Voor de regisseur vormt de film volgens producent BALDR "een persoonlijke terugkeer naar het dorp waar haar familie vandaan komt. Met Al Baraneya vertelt zij een verhaal over gemeenschap, familiebanden, vrouw-zijn en de impact van economische veranderingen op een hechte gemeenschap." Eerder schreef en regisseerde zij onder meer de bekroonde korte film Birdland en de televisiefilm Lois Lane.

De regisseur is de dochter van acteur Sabri Saad El-Hamus en zus van regisseur Shady El-Hamus en acteur Shahine El-Hamus. Zij volgde de studie scenario aan de Nederlandse Filmacademie en maakte onder meer de bekroonde korte film Birdland en de Orkater-voorstelling De dood van Benny Simons.

Distributeur Vedette brengt Al Baraneya in het voorjaar van 2027 uit in de Nederlandse filmtheaters.