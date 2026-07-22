Consumentenbond wil vergoeding voor verborgen kosten Thuisbezorgd

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond roept maaltijdbestelplatform Thuisbezorgd.nl op te stoppen met het in rekening brengen van verborgen kosten. Bijvoorbeeld kosten voor verplichte 'service', tasjes, plastic verpakkingen en saus zijn vroeg in het bestelproces niet te zien, maar duiken pas aan het eind van de bestelling op. De belangenbehartiger van consumenten wil ook dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt en is daarover met het platform in gesprek.

Onderzoekers van de bond hielden het bestelproces en de prijzen bij Thuisbezorgd de voorbije maanden scherp in de gaten. Ze ontdekten dat consumenten vaak te maken kregen met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten. Aangezien dit waarschijnlijk al meerdere jaren gebeurt en de site miljoenen gebruikers telt, schat een woordvoerster dat het totale bedrag aan verborgen kosten in de honderden miljoenen euro's loopt.

De bond zint volgens haar niet op een schadevergoeding in die orde van grootte. "Wel willen we dat er een compensatie komt die recht doet aan de situatie."