Nederlandse sportclub vraagt Jagger om jasje met hun clubpatroon

Voetbalclub Kickers '69 uit Leimuiden heeft Rolling Stones-zanger Mick Jagger gevraagd of hij het jasje wil afstaan dat hij droeg bij de presentatie van zijn nieuwe album Foreign Tongues. Voorzitter Wim Buskermolen heeft een bericht daarover in het AD bevestigd. Het jasje van Jagger heeft hetzelfde patroon als het oranje-wit gestreepte tenue waarin de voetballers van Kickers '69 spelen.

Het idee ontstond als grap, toen meerdere spelers van Kickers '69 de overeenkomsten tussen het Jagger-jasje en het voetbalshirt opmerkten. Maar voorzitter Buskermolen, die groot fan van de Stones is, besloot de stoute schoenen aan te trekken en contact te zoeken met het management van de Rolling Stones. Hij maakte een filmpje voor Jagger waarin hij voorstelt zijn jasje te ruilen voor een origineel Kickers-shirt.

"We zijn ook heel benieuwd waar zijn ontwerper het design vandaan heeft", stelt Buskermolen. Masita, het kledingmerk dat het Kickers-shirt maakte, ging enige tijd geleden failliet. "Maar het zou vooral een eer zijn als we het jasje in ons clubhuis mogen hangen. De overeenkomsten zijn te toevallig om er geen werk van te maken."

De club zocht contact met de iconische zanger via een AD-journalist die Jagger in juni sprak over het nieuwe album. In dat gesprek sprak Jagger de hoop uit dat de band volgend jaar weer gaat toeren en ook Amsterdam en Rotterdam weer aandoet. "Het zou geweldig zijn als we hem kunnen ontmoeten als hij in Nederland is", hoopt Buskermolen. "Maar anders reis ik natuurlijk graag af naar Londen, of welke plek Mick ook zou voorstellen."