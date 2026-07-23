Man doodgestoken vrouw Den Dolder doet aangifte tegen kliniek

DEN DOLDER (ANP) - De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder, doet aangifte tegen de psychiatrische zorginstelling Fivoor. Namens de Familie bevestigt donderdag een bericht hierover van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari, op klaarlichte dag op straat, met zeventien messteken om het leven gebracht door Mert P. (29). Hij verbleef destijds gedwongen in de psychiatrische kliniek en was die dag met toestemming buiten. Woensdag legde de rechter P. acht jaar cel en tbs met dwangverpleging op voor de fatale steekpartij.

De echtgenoot van het slachtoffer was tijdens de behandeling van de rechtszaak al kritisch op Fivoor. Hij meent dat de kliniek een "levensgroot risico" nam door P. naar buiten te laten gaan. Bij hem is een ernstige chronische psychotische stoornis vastgesteld en een verstandelijke beperking. "Mijn vrouw werd het spreekwoordelijke kind van de rekening", zei de weduwnaar toen hij gebruikmaakte van zijn spreekrecht. Daarin vroeg hij ook het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de verantwoordelijken binnen Fivoor.

De echtgenoot verwijt de forensisch-psychiatrische kliniek 'dood door schuld', schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Hij ziet de aangifte als een plicht aan zijn overleden echtgenote.