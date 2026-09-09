De succesvolle Nederlandse natuurfilm De Wilde Noordzee is vanaf 19 september te zien in de Britse bioscopen. Dat hebben de makers woensdag bekendgemaakt. Het Verenigd Koninkrijk is na Nederland, België en Duitsland het vierde land waar de film op groot doek te zien is.

De Wilde Noordzee draaide in 2024 in de Nederlandse bioscopen en trok toen meer dan 150.000 bezoekers. De film van Peter van Rodijnen en Mark Verkerk neemt de kijker mee in de wereld onder de zeespiegel en toont de natuurkrachten van het water. Ook laat de film zien hoe een van de drukste zeeën ter wereld en het natuurlijke ecosysteem op gespannen voet met elkaar staan.

Producent M&N Media Group was eerder al verantwoordelijk voor natuurfilms als De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad. Regisseur Verkerk maakte eerder documentaires voor Discovery Channel en National Geographic. Camera-regisseur Peter van Rodijnen is beroepsduiker en filmer, gespecialiseerd in onderwateropnames.

De Wilde Noordzee is in Nederland nog te zien in koepelbioscoop Omniversum in Den Haag.