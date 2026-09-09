Tame Impala heeft zijn fans gerustgesteld nadat hij had aangekondigd geen handtekeningen meer uit te delen bij hotels en op vliegvelden. De artiest vindt het naar eigen zeggen wel leuk om fans te ontmoeten. "Ik ben er bijna altijd voor in om een foto te nemen of een handtekening te zetten", schrijft hij op Instagram. "Het allerlaatste wat ik zou willen, is dat fans denken dat ik ze niet wil ontmoeten."

In een eerder bericht schreef Kevin Parker, zoals de artiest echt heet, dat hij last had van "agressieve handtekeningfanaten" en daarom geen handtekeningen meer wilde geven aan mensen die hem aanspraken bij zijn hotel of op het vliegveld.

"Het probleem met deze mensen is dat ze bizarre trucs gebruiken om je te laten geloven dat ze fans zijn", legt Parker nu uit. "Vergeet niet dat ze dat alleen doen om het op eBay te gooien." Volgens Parker is het soms moeilijk om de "echte fans" te onderscheiden van de "eBayers".

Momenteel is Parker bezig met zijn Deadbeat-tour. Tot eind oktober reist hij door de Verenigde Staten en Australië. In juni 2027 geeft hij drie shows in Rotterdam.