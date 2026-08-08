Een neef van Michael Jackson heeft zijn steun uitgesproken voor Perez Hilton, ondanks de negatieve uitlatingen van de gossipblogger over zijn familie. In een bericht op Instagram schrijft TJ Jackson dat hij niemand "zo gebroken en in zo'n duistere toestand" wil zien. "Ik bid voor zijn genezing en zijn gezondheid", aldus de 48-jarige Jackson.

Hilton beweerde onder meer in 2009, vlak na het overlijden van Michael Jackson, dat de popzanger niet echt dood was. De berichten van zijn overlijden waren volgens hem een publiciteitsstunt voor zijn This Is It-tour. Later bood Hilton zijn verontschuldigingen aan.

Dinsdag werd Hilton naar het ziekenhuis gebracht nadat hij zichzelf schijnbaar opzettelijk verwondde tijdens een livestream. Zijn familie heeft bevestigd dat hij medische zorg krijgt.