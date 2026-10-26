Neil Young klaagt Trump opnieuw aan om Rockin' in the Free World

Neil Young heeft maandag in de Amerikaanse staat Virginia een rechtszaak aangespannen, omdat zijn nummer Rockin' in the Free World zonder licentie is gebruikt tijdens een campagnebijeenkomst van president Donald Trump in Ohio. De artiest klaagt de campagne van Trump aan om inbreuk op het auteursrecht, meldt persbureau Reuters.

"De tekst schetst levendige, alledaagse portretten - een moeder die haar baby in de steek laat, verslaafden die in wanhoop verzonken zijn, afval dat zich ophoopt in de schaduw van welvaart - terwijl het herhaalde refrein een wrede ironie uitstraalt, waarin vrijheid wordt gevierd die duidelijk helemaal niet gedeeld wordt", aldus de klacht. "Kortom, het lied is het tegenovergestelde van alles waar Donald J. Trump voor staat."

Young klaagde de Trump-campagne in 2020 al eens aan, omdat ze Rockin' in the Free World en een ander nummer van Young zonder toestemming hadden gebruikt tijdens campagnebijeenkomsten. De campagne trof een schikking met Young en beloofde het nummer nooit meer te gebruiken zonder licentie. Young eist nu een schadevergoeding van tien miljoen dollar.