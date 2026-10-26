Centraal Beheer: honderdduizenden schadeclaims door extreem weer

APELDOORN (ANP) - Extreem weer heeft de afgelopen tien jaar gezorgd voor honderdduizenden gevallen van schade aan woningen die zijn verzekerd bij Centraal Beheer. In ongeveer zes op de tien gevallen heeft de verzekeraar de schade vergoed.

Uit een analyse van de cijfers bij Centraal Beheer komt naar voren dat tussen 2016 en 2025 in totaal 207.432 claims voor woningschade als gevolg van extreem weer zijn ingediend. Daarvan is ongeveer 60 procent volgens een woordvoerster uitbetaald, bij elkaar 180,3 miljoen euro.

Bij twee op de drie claims waarbij de schade niet werd vergoed, komt dit volgens de woordvoerster omdat de klant de claim niet heeft doorgezet. Mensen hebben het dan bijvoorbeeld zelf opgelost of het ging om een kleine schade die onder het eigen risico viel. Ongeveer 6 procent is afgewezen omdat de schade bijvoorbeeld is ontstaan door achterstallig onderhoud "en daardoor voorkomen had kunnen worden", aldus de woordvoerster.

Hevige regen

Extreem weer lijkt ook steeds vaker schade te veroorzaken. De afgelopen vijf jaar lag het aantal claims vanwege hevige regen per verzekerde woning zo'n 14 procent hoger dan in de jaren daarvoor.

Eind vorige week kampte Nederland nog met stormachtig weer. Centraal Beheer en een aantal andere verzekeraars lieten maandag weten hierdoor meer dan duizend schademeldingen te hebben ontvangen.

Structureel

Daarnaast meldt Centraal Beheer na onderzoek onder ruim duizend Nederlanders dat mensen zich vaker zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering voor hun woning. Bijna de helft van de ondervraagden gaf dit afgelopen augustus aan, vorig jaar maakte 35 procent zich hier nog zorgen over. De meesten willen hun huis klimaatbestendiger maken, maar sommigen zeiden daar niet genoeg geld voor te hebben of hiervoor afhankelijk te zijn van hun verhuurder of vereniging van eigenaren (VvE).

Veel Nederlandse woningen zijn nog onvoldoende voorbereid op extreem weer, vindt Ted Veldkamp, lector Klimaat en Water aan Hogeschool Rotterdam. Vooral bestaande woningen zijn volgens haar vaak niet ontworpen voor hevige regenval, langdurige droogte en hitte. Maar omdat niet iedereen de mogelijkheden heeft om het huis aan te passen, moet klimaatadaptatie volgens haar structureel worden meegenomen bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw. "Dat is des te belangrijker omdat niet alle schade door extreem weer te voorkomen is en ook niet alle klimaatschade verzekerbaar of standaard gedekt is", zegt ze.