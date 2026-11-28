Nelly Furtado kijkt nu ze ouder wordt anders naar de nummers die ze twintig jaar geleden uitbracht op haar succesvolle album Loose. Dat vertelt de zangeres aan de Canadese Billboard. De 47-jarige Furtado bracht vrijdag het album The Shadow Sessions: Songs From Loose uit, waarop akoestische versies van de nummers staan.

"Deze nieuwe interpretaties voelen bijzonder ingrijpend", vertelt Furtado. "Door de nummers van Loose opnieuw op te nemen, kon ik een nieuwe betekenis vinden in de thema's van de liedjes, nu ik de middelbare leeftijd nader." Furtado nam de nummers in één middag op met pianist Adam Tendler, die zij omschrijft als de "perfecte, avontuurlijke muzikale tegenspeler".

Op het album Loose staan hits als Promiscuous, Maneater en Say It Right. Met de plaat bereikte ze in 2006 de eerste plaats van de Amerikaanse albumlijst Billboard 200. "Ik ben dankbaar dat ik twintig jaar van deze muziek mag vieren en dat ik nog altijd net zoveel plezier heb in het maken van muziek als toen", aldus de zangeres.