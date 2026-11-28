Groothertogin Maria Teresa heeft haar kleinzoon prins Liam gefeliciteerd met zijn tiende verjaardag. "Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, onze lieve Liam!", schrijft de vrouw van de Luxemburgse groothertog Henri zaterdag op Instagram. Ze deelt daarbij een reeks familiefoto's.

Op de beelden is te zien hoe Maria Teresa met haar kleinzoon en diens oudere zus prinses Amalia buiten op een trap zit. Een andere foto toont Liam met zijn grootvader Henri en Amalia op een bank. Te zien is hoe het drietal, in kerstachtige sfeer, naar het scherm van een mobiel apparaat kijkt.

Liam werd geboren op 28 november 2016 en is het tweede kind van prins Félix en prinses Claire. Félix is de jongere broer van Guillaume, die sinds vorig jaar groothertog van Luxemburg is. Sinds zijn troonsbestijging hebben Henri en Maria Teresa een stap teruggedaan uit de publiciteit.