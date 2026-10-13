Netflix heeft de exclusieve uitzendrechten van het WK voetbal van 2030 bemachtigd voor Spanje en Andorra. De streamingdienst zendt alle 104 wedstrijden uit van het toernooi dat Spanje, Marokko en Portugal over vier jaar organiseren. Dat hebben Netflix en de FIFA dinsdag bekendgemaakt.

In het akkoord zitten een paar belangrijke voorwaarden. Van elke speelronde is één wedstrijd gratis te zien op Netflix. En een pakket met alle wedstrijden van Spanje, beide halve finales en de finale, wordt beschikbaar gesteld voor uitzending bij een openbaar beschikbare zender. Financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt.

Het is nog onduidelijk wat de rol is van de Spaanse publieke omroep RTVE, de afgelopen jaren een van de belangrijkste zenders voor internationaal voetbal in Spanje. Volgens de Spaanse krant El Mundo is het de grote vraag of de omroep erin slaagt om bij het WK betrokken te blijven, of dat een van de grote commerciële zenders de kans aangrijpt om het sportevenement binnen te halen.