Harry Styles heeft tijdens een concert in New York stilgestaan bij Oscar Belgal, een 28-jarige man die vorige week werd neergeschoten door een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. De Britse zanger riep zijn publiek op om beter voor elkaar te zorgen, meldt muziekblad NME.

"Ik wil dat we vanavond even stilstaan bij Oscar Belgal en eraan denken dat we voor elkaar moeten zorgen", zei Styles tijdens zijn optreden in Madison Square Garden. "Het is aan ons om van de wereld een plek te maken die we aan onze kinderen willen doorgeven."

De zanger benadrukte dat iedereen respect verdient, ongeacht afkomst. "Ook mensen die er anders uitzien dan jij en niet geboren zijn waar jij vandaan komt, verdienen respect, liefde, waardigheid en gerechtigheid."

Belgal werd donderdag 8 oktober in zijn auto neergeschoten tijdens een poging hem aan te houden. Zijn 5-jarige zoon zat op dat moment op de achterbank. Belgal overleefde het schietincident en zit inmiddels vast. De Amerikaanse autoriteiten verdedigen het optreden van de betrokken agenten. Volgens hen zou Belgal tijdens de aanhouding met zijn auto op agenten zijn afgereden.