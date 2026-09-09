Netflix gaat van de klassieke westernroman Lonesome Dove een nieuwe versie van de serie maken. Dat heeft de streamingdienst bekendgemaakt. De serie staat onder leiding van scenaristen Zoe Kazan en Jeb Stuart.

Het is niet de eerste keer dat het boek van Larry McMurtry wordt verwerkt tot televisieserie. Zo verscheen in 1989 de gelijknamige miniserie bij CBS, met hoofdrollen voor Robert Duvall en Tommy Lee Jones. Er keken zo'n 26 miljoen kijkers naar en de serie won meerdere prijzen, waaronder een Peabody Award, zeven Emmy's en twee Golden Globes. De latere boeken in de Lonesome Dove-reeks werden eveneens bewerkt tot miniseries.

Het verhaal gaat over de twee gepensioneerde Texas Rangers Augustus (Gus) McCrae en Woodrow Call, die samen een veebedrijf hebben in het stoffige grensstadje Lonesome Dove. Na bezoek van een oude bekende die vertelt over vruchtbaar land in Montana, besluiten de twee een gevaarlijke veetocht van Texas naar Montana te maken. Larry McMurtry won met het boek in 1986 de Pulitzer Prize. Wereldwijd werden meer dan 4 miljoen exemplaren van het boek verkocht.

Het is nog niet bekend wanneer de serie zal verschijnen.