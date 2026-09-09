Zanger D4vd is officieel aangeklaagd door de ouders van Celeste Rivas Hernández voor de moord op hun dochter, schrijft de Los Angeles Times. Het is een herhaling van de beschuldiging van de openbare aanklagers. De ouders hebben geëist dat de 21-jarige David Anthony Burke, zoals de zanger heet, de doodstraf krijgt als hij schuldig wordt bevonden.

De familie eist daarbij een schadevergoeding van de zanger, zijn managers, zijn moeder en een inwonende beveiliger. De aanklacht stelt dat zij wisten of hadden moeten weten van Burkes ongepaste gedrag en relatie met de minderjarige Hernández.

Burke staat al terecht voor de moord op Hernández. Een rechter in Los Angeles oordeelde eerder dat de aanklagers voldoende bewijs hebben aangedragen om de strafzaak tegen de 21-jarige artiest voort te zetten. De zanger wordt ervan beschuldigd het toen 14-jarige meisje te hebben doodgestoken en haar lichaam te hebben verminkt. Daarvoor zou hij haar misbruikt hebben. Het zwaar ontbonden lichaam van Hernández werd in september vorig jaar gevonden in een Tesla die geregistreerd stond op het adres van Burke.

De zanger heeft onschuldig gepleit. De rechtszaak staat gepland voor volgend jaar.