Netflix gaat door met voetbalpodcast Gary Lineker

Netflix heeft The Rest Is Football met Gary Lineker verlengd voor de komende twee Premier League-seizoenen. De streamingdienst maakte maandag bekend dat de voetbalpodcast vanaf volgende maand twee keer per week verschijnt.

De podcast wordt gepresenteerd door voormalig BBC-presentator en oud-voetballer Gary Lineker en oud-voetballers Alan Shearer en Micah Richards. Tijdens het afgelopen WK voetbal verscheen The Rest Is Football dagelijks op Netflix.

Volgens Netflix was de podcast een succes. De afleveringen stonden tijdens het WK dagelijks in de Britse top 10 van best bekeken programma's op de streamingdienst.

The Rest Is Football wordt geproduceerd door Goalhanger, het productiebedrijf achter onder meer The Rest Is Politics en The Rest Is History.