Spaanse voetballers na wereldtitel terug in eigen land

MADRID (ANP/AFP) - De voetballers van de Spaanse nationale voetbalploeg zijn terug in eigen land. Een dag na de met 1-0 gewonnen WK-finale tegen Argentinië landde de selectie van bondscoach Luis de la Fuente om 14.30 uur op de luchthaven van Madrid-Barajas.

Een kleine Spaanse vlag wapperde aan de voorkant van het vliegtuig, net boven de cockpit, bij aankomst op de luchthaven. Na onder zware politiebewaking te hebben geparkeerd, opende het vliegtuig zijn deuren en de eersten die uitstapten waren coach Luis de la Fuente, aanvoerder Rodri met de medaille om zijn nek en de trofee in zijn handen, en bondsvoorzitter Rafael Louzán.

Voordat de Spaanse voetballers hun fans ontmoeten, worden ze ontvangen door koning Felipe VI in het Zarzuela-paleis, aan de rand van Madrid, en vervolgens door premier Pedro Sánchez in het Moncloa-paleis, de zetel van de regering. De spelers en stafleden beginnen vervolgens in een open bus aan een lange reis door de straten van het centrum van Madrid tot ze aankomen op het plein bij de beroemde Cibeles-fontein, waar het stadhuis van Madrid gevestigd is. Daar worden ze rond 21.00 uur verwacht voor een huldiging, waar naar schatting een miljoen mensen op afkomen.