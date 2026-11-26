Er komt geen tweede seizoen van Amsterdam Empire op Netflix. Dat schrijft althans entertainmentsite Deadline. Volgens het vakblad staat er momenteel geen tweede seizoen gepland van de Nederlandse serie met Famke Janssen in de hoofdrol vanwege planningsproblemen.

In Amsterdam Empire speelt Janssen de rol van Betty Jonkers, de echtgenote van een beruchte coffeeshopmagnaat. Wanneer zijn affaire aan het licht komt, zint zij op wraak. Naast Janssen spelen ook Jacob Derwig en Elise Schaap in de serie.

De Nederlandse dramaserie verscheen in oktober 2025 en stond na de release enkele weken bovenaan de streaminglijsten van Netflix in Nederland.