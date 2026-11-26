BRUSSEL (ANP) - De benoeming van de Spanjaard Pablo Hernández de Cos tot de volgende president van de Europese Centrale Bank (ECB) weerspiegelt "een Spanje dat in Europa de leiding heeft als nooit tevoren". Dat heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez gezegd, nadat EU-leiders donderdag een voorkeur voor De Cos hadden uitgesproken boven de Nederlandse Klaas Knot.

"Een Spanjaard aan het roer van de Europese Centrale Bank. Een Spaanse vrouw als eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. Een Spaanse vrouw aan het roer van de Europese Investeringsbank. Kortom: een Spanje dat in Europa de leiding heeft als nooit tevoren", zei Sánchez op X.

De huidige ECB-president, Christine Lagarde, treedt volgend jaar februari af na een periode van acht jaar. De Cos en Knot werden gezien als mogelijke opvolgers, maar de kansen van oud-president Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) leken recent al kleiner te zijn geworden. De officiële benoeming van De Cos volgt na de volgende EU-top in december.