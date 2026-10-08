Netflix werkt aan een spin-off van Bridgerton over de jonge Violet Bridgerton. Dat heeft de streamingdienst donderdag bekendgemaakt. De aankomende serie vertelt het liefdesverhaal van Violet en haar echtgenoot Edmund, de ouders van de acht kinderen uit de oorspronkelijke reeks.

In Bridgerton wordt Violet gespeeld door de Britse actrice Ruth Gemmell. Wie de jonge Violet en Edmund gaan spelen, is nog niet bekend. Ook de releasedatum van de nog titelloze serie is onbekend.

De serie wordt geschreven door Shonda Rhimes, de bedenker en uitvoerend producent van Bridgerton, en Nicholas Nardini. Beiden zijn ook betrokken als showrunner en uitvoerend producent.

De spin-off volgt op Queen Charlotte: A Bridgerton Story, over koningin Charlotte. Netflix werkt ondertussen ook aan het vijfde seizoen van Bridgerton, waarin de personages Francesca Bridgerton en Michaela Stirling centraal staan.