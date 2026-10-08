Het Oranje Fonds speelt een belangrijke rol in het leven van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. "Al bijna een kwart eeuw is het Oranje Fonds een rode draad in ons leven", zei de koningin donderdag tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Appeltjes van Oranje op Paleis Noordeinde.

In haar toespraak zei Máxima blij te zijn met het fonds, dat ze in 2002 vlak voor haar huwelijk met Willem-Alexander kreeg. "Vijfentwintig jaar geleden, toen mijn man en ik toeleefden naar ons huwelijk, wilden we heel graag een cadeau voor de samenleving. Een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen en mee kan doen", sprak de koningin. "Die wens werd vervuld." Het koningspaar krijgt volgens haar "energie en hoop" door initiatieven die zich inzetten voor een betere samenleving.

Máxima reikte de Appeltjes van Oranje uit in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en prinses Beatrix. De Grote Appel ging dit jaar naar Stek - Buurt & Lukas, een Haagse organisatie die armoede helpt te doorbreken. "Mensen durven hier hun verhaal te doen en krijgen concrete ondersteuning, zodat ze weer zelfvertrouwen krijgen en hun leven weer kunnen oppakken", zei Máxima over de stichting.

Daarnaast vielen donderdagmiddag nog twee initiatieven in de prijzen. Stichting Doors Wide Open uit Hof van Twente ondersteunt mensen met financiële problemen en de Mega D Youth Foundation uit Sint Eustatius helpt kinderen en jongeren een leven in armoede te voorkomen.