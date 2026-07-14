Netflix komt met een nieuwe spelshow gebaseerd op het bekende bordspel Monopoly. De streamingdienst maakte bekend dat er momenteel wordt gezocht naar kandidaten voor de serie, die in het najaar van 2027 moet verschijnen.

In Monopoly nemen twaalf kandidaten het tegen elkaar op voor een prijs van 2 miljoen dollar. De show vindt plaats op een opgeschaalde versie van het speelbord. Net als bij het bordspel kunnen spelers failliet gaan en gaat het spel door tot er een winnaar is.

Monopoly werd in 1935 voor het eerst op de markt gebracht. In het verleden zijn er vaker televisieprogramma's geweest die waren gebaseerd op het bordspel.

De afgelopen jaren heeft Netflix meerdere realitygameshows aangekondigd. Zo zijn er twee seizoenen gemaakt van Squid Game: The Challenge en verschijnt binnenkort een spelshow gebaseerd op Sjakie en de Chocoladefabriek.